TCMB: Firmaların kârlılık performansı ilk çeyrekte arttı

Bugün yayınlanan Merkez Bankası'nın "Finansal İstikrar Raporu" Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu duruma ışık tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs 2022 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu'nda, geçen yılın son çeyreğinde büyümenin temel belirleyicisinin özel tüketim öncülüğünde nihai yurt içi talep olduğunu vurgulandı.

"Firmaların kârlılık performansı ilk çeyrekte arttı"

AA'nın haberine göre raporda, reel sektörün finansal yükümlülüklerinin finansal varlıklara oranındaki ılımlı seyir korunurken, firmaların likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam ettiği dile getirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Firma varlıkları kur artışından olumlu etkilenirken, güçlü iktisadi faaliyetle artan cirolar varlıkları desteklemiştir. Reel sektör yurt içinden kullandığı YP kredileri kapatmaya devam ederek kur riskini azaltma eğilimini korumuş ve toplam kredilerdeki TL payı artmaya devam etmiştir. Firmaların yurt dışından sağladığı finansman güçlü şekilde devam etmiş, dış borçlar yüzde 100'ün üzerinde yenilenmiştir. 2021 yılı son çeyreğindeki kur gelişmeleri, üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyonist baskılar firmaların hazır değer tutma eğilimini artırırken, kârlılıklarında bir miktar gerilemeyi beraberinde getirmiştir.





Kârlılık performansı arttı

Bu yılın ilk çeyreğinde ise kurdaki gerileme ile hazır değerler ve nakit oranı bir miktar düşerken, firmaların kârlılık performansı güçlü iktisadi faaliyet, canlı ihracat ve stok yeniden değerlemeleriyle artmıştır. 2021'in son çeyreğinde kur kaynaklı finansman giderlerindeki artışla birlikte firmaların yükselen finansman gideri karşılama oranı 2022'nin ilk çeyreğinde firma kârlılıklarındaki artışla iyileşmiştir."