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TCMB, hissedarlarına kâr payı avansı ve ihtiyat akçesi dağıtacak

TCMB, hissedarlarına kâr payı avansı ve ihtiyat akçesi dağıtacak

Merkez Bankası, 45 milyar liralık kâr payı avans tutarı ve 4,3 milyar liralık ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.