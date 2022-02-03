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- TCMB, hissedarlarına kâr payı avansı ve ihtiyat akçesi dağıtacak
TCMB, hissedarlarına kâr payı avansı ve ihtiyat akçesi dağıtacak
Merkez Bankası, 45 milyar liralık kâr payı avans tutarı ve 4,3 milyar liralık ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.
- AA
- 03.02.2022 - 13:13
- Güncelleme : 03.02.2022 - 14:21
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, bankanın bugün Olağanüstü Genel Kurul toplantısının Ankara'da gerçekleştirdiği bildirildi.
Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası'nın 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği aktarıldı.
HİSSEDARLARA 45 MİLYAR LİRA KAR PAYI VE 4,3 MİLYAR LİRA İHTİYAT AKÇESİ DAĞITILACAK
Duyuruda, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde 45 milyar lira kâr payı avans tutarı ve 4,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." denildi.