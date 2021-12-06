Merkez Bankası tarafından, TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 54,33 seviyesine gerilediğini açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı reel efektif döviz kurunu açıkladı. Açıklanan nominal efektif döviz kurunda, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değeri aktarılıyor.

Ağırlıklar ikili ticaret akımlar kullanılarak belirleniyor. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.

TÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU 54,33

Reel Efektif döviz kurunun TÜFE deflatörü ile hesaplanması sonucu elde edilen endeksi ifade ediliyor. buna göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 54,33 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Kasım ayında Dolar/TL yüzde 40'ı aşan yükseliş kaydederken, TÜİK tarafından yıllık tüketici enflasyonu yüzde 21,31; üretici enflasyonu ise yüzde 54,62 olarak açıklanmıştı.

KASIM'DA ÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU 73,62 OLDU

TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunda tarihi düşük seviyeler izlenirken, ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru kasımda görece yatay seyrini sürdürdü. Buna göre Kasım'da ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 73,62 oldu.

Reel Efektif Döviz Kurunun Yi-ÜFE deflatörü ile hesaplanması sonucu elde edilen endeksi gösteriyor.

Kasımda ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 73,62 oldu. Bununla birlikte TÜFE ve ÜFE bazlı reel efektif döviz kurlar arasındaki makasın da devam ettiği izlendi.