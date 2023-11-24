TCMB: Kasımda kapasite kullanım oranı arttı İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşirken, kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,0 seviyesine çıktı.

Reel Kesim Güven Endeksi arttı

2023 yılı Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi 103,9 seviyesinde gerçekleşirken endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 100,2 seviyesinde gerçekleşti.