TCMB, kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ yayınladı

TCMB'nin yayınladığı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan tebliğde, azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi şöyle aktarıldı:

"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir."

“GECİKME FAİZ ORANI AYLIK AZAMİ AKDİ FAİZ ORANINA 30 BAZ PUAN EKLENEREK BELİRLENECEK”

Tebliğ'de, azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi, "Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir." şeklinde ifade edildi.

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK AZAMİ ORANLAR

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranların usul ve esaslarının da yer aldığı tebliğde, "Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları 4'üncü maddeye göre belirlenen aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise 5'inci maddeye göre belirlenen aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez." denildi.

GECİKME FAİZ ORANLARI, HER AY İLAN EDİLECEK

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, TCMB’sınca her ayın sondan 5. iş günü resmi internet sitesinde ilan edileceği bildirilen Tebliğ'de, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere konuldu.

1 KASIM’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bu tebliğle birlikte daha önce uygulanan 2016/8 sayılı tebliğin yürürlükten kaldırıldığı aktarıldı. Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanan azami akdi ve gecikme faiz oranları 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli.