TCMB net rezervleri açıklandı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) soruşturması sonrasında 19 Mart’ta kurlarda yaşanan ataklarla başlayan döviz müdahalesi rakamları ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri bir haftada 6 milyar 14 milyon dolar düşüş gösterdi.

NET REZERVLER 56,8 MİLYON LİRA

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 62 milyar 96 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, geçen hafta 56 milyar 82 milyon dolara indi.

Böylece iki haftada net rezervlerde düşüş 17 milyar 818 milyon dolara ulaştı.