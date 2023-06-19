TCMB, nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı.

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2023 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 297,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 7,9 oranında azalışla 561,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -301,5 milyar ABD doları iken 2023 Nisan sonunda -264,5 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında azalışla 114,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,3 oranında artışla 121,1 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden mevduat

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,3 oranında artışla 48,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 30,5 oranında azalışla 131,7 milyar ABD doları olarak belirlendi.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında azalışla 87,3 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında azalışla 23,7 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,0 oranında azalışla 1,1 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,5 artışla 44,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında artarak 342,9 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında artarak 42,0 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 23,9 oranında artarak 17,5 milyar ABD doları olarak belirlendi.

Bankaların toplam kredi stoku

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında artarak 57,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,6 oranında artarak 102,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.