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    TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi belli oldu.
    • AA
    • 09.03.2022 - 15:41
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    TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta

    TCMB açıklamasında, bankanın 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

    TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK

    Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensupları alınmayacağı belirtilen açıklamada, basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahiplerinin bankanın internet sitesinde yer alan linkten Genel Kurul Toplantısının canlı olarak takip edebileceği aktarıldı.

    TCMB


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