TCMB piyasa anketinin yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 59,46 TCMB'nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46, dolar/TL beklentisi 29,82 ve politika faizi beklentisi ise yüzde 19,19 oldu. Büyüme beklentisi ise yüzde 3,7'de sabit kaldı.

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Profesyonellerin verdiği yanıtlardan derlenen ekonominin en temel göstergelerini ait beklentiler her ay düzenli olarak yayınlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Piyasa katılımcıların beklentileri, bir önceki ayın verilerinin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,10 olan ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,54'e çıktı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46

Yıl sonu enflasyon artış beklentisi ise yüzde 59,46 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den 42,01'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,04'ten 22,54'e yükseldi.

Dolar/TL beklentisi 29,82

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 31,42'den 34,58'e yükseldi.

Cari işlemler açığı beklentisi, 43,6 milyar dolar

Bir önceki anket döneminde 41,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 43,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.

Büyüme beklentisi yüzde 3,7'de

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 3,7'de sabit kalırken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,3'ten yüzde 4'e geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 19,19

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,19 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 25 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 23,25 düzeyinde oluştu.