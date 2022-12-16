TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 66,80

TCMB'nin yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi; enflasyon, büyüme, döviz ve faiz beklentilerini ortaya koydu. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06'dan yüzde 66,80'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 44 katılımcının yanıtllarından oluşan aralık ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını yayınlandı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 66,80

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu.

24 ay sonra enflasyon beklentisi: Yüzde 20,56

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ay sonu beklentisi: Yüzde 9

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,47 iken, bu anket döneminde yüzde 9,18 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz beklentisi: 18,78 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,35 TL ve 22,77 TL olarak gerçekleşti.

2022 Büyüme beklentisi: Yüzde 5

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,1 iken, bu anket döneminde yüzde 5 olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 oldu.