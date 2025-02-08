TCMB Raporu: Türk halkı yatırım için konuta yöneliyor

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Türkiye’de yatırım alışkanlıkları incelendiğinde, vatandaşların birikimlerini büyük ölçüde gayrimenkule yönlendirdiği görülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, hanehalkının sahip olduğu kiradaki konutların toplam değeri finansal varlıkları geride bırakıyor.

Raporda, hanehalkının finansal olmayan varlıklara olan ilgisinin ekonomi ve para politikası üzerindeki etkileri de değerlendiriliyor.

EN ÇOK GAYRİMENKUL TERCİH EDİLİYOR

TCMB, yılın ilk "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Türkiye’de bireylerin tasarruflarını yönlendirdiği alanlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Bankanın analizlerine göre, hanehalkı mevduat, hisse senedi, altın ve konut gibi çeşitli yatırım araçlarına yönelse de en büyük payı gayrimenkul alıyor.

KİRAYA VERİLEN KONUTLARIN DEĞERİ 701 MİLYAR DOLAR

2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’de hane halkının finansal varlık stokunun 505 milyar ABD doları seviyesinde olduğu belirlendi.

Buna karşılık, kiraya verilen konutların toplam değeri 701 milyar ABD doları olarak hesaplandı. Bunun yanı sıra, yastık altı altınların tahmini değeri 311 milyar ABD dolarına ulaştı.

Raporda, finansal olmayan varlıklara yönelimin geleneksel bir tasarruf yöntemi olduğu, ancak bunun ekonomik dengeler üzerinde belirli etkiler yaratabileceği vurgulandı. Fiziki altın ve gayrimenkul yatırımlarının yüksekliği, finansal piyasaların gelişimi açısından belirleyici unsurlardan biri olarak değerlendirildi.

FİNANSAL VARLIKLAR GERİDE KALDI

TCMB’nin çalışmasına göre, Türkiye’de hanehalkının finansal varlıklarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, OECD ülkeleri ortalamasının gerisinde kalıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri olarak, vatandaşların finansal olmayan varlıklara yönelik yüksek eğilimi gösteriliyor.

Banka, Türk halkının evlerinde tuttuğu yastık altı altınları ve kiradaki konutlarının değerlemesini yaptı.