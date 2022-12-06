TCMB: Reel efektif döviz kuru endeksi yüzde 0,3 yükseldi

Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksinin yüzde 0,3 artışla 55,65 olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Türk Lirasının değerini gösteren reel efektif döviz kuru endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında yüzde 0,3 artışla 55,65 puana yükseldi.

Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında yüzde 0,3 artışla 55,65 puan oldu. Ekim ayına dair TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi ise 55,70 puandan 55,48 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalarak 92,52'den 89,90'a indi. AA'nın haberine göre, Türk Lirasının değeri, kasımda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında 17,62 puan arttı.