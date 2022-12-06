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- TCMB: Reel efektif döviz kuru endeksi yüzde 0,3 yükseldi
TCMB: Reel efektif döviz kuru endeksi yüzde 0,3 yükseldi
Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksinin yüzde 0,3 artışla 55,65 olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 17:45
- Güncelleme : 06.12.2022 - 18:13
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Türk Lirasının değerini gösteren reel efektif döviz kuru endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında yüzde 0,3 artışla 55,65 puana yükseldi.
Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında yüzde 0,3 artışla 55,65 puan oldu. Ekim ayına dair TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi ise 55,70 puandan 55,48 puana revize edildi.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalarak 92,52'den 89,90'a indi. AA'nın haberine göre, Türk Lirasının değeri, kasımda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında 17,62 puan arttı.