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    TCMB: Reel efektif döviz kuru endeksi yüzde 0,3 yükseldi

    Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksinin yüzde 0,3 artışla 55,65 olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 18:13
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    TCMB: Reel efektif döviz kuru endeksi yüzde 0,3 yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Türk Lirasının değerini gösteren reel efektif döviz kuru endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında yüzde 0,3 artışla 55,65 puana yükseldi.

    Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında yüzde 0,3 artışla 55,65 puan oldu. Ekim ayına dair TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi ise 55,70 puandan 55,48 puana revize edildi.

    Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

    Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalarak 92,52'den 89,90'a indi. AA'nın haberine göre, Türk Lirasının değeri, kasımda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında 17,62 puan arttı.

    TCMB


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