TCMB, reel kesim güven endeksini açıkladı

Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 108,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi’ni (RKGE) yayınladı. RKGE, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 108,4 seviyesine indi.

TOPLAM SİPARİŞ MİKTARI ENDEKSİ ARTIŞ YÖNÜNDE ETKİLEDİ

Mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşmişti.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 112 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği kayıtlara geçti.

ÜFE BEKLENTİSİ ARTTI

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 2,4 puan artarak yüzde 30,1 seviyesinde gerçekleşti.

KÖTÜMSERLERİN ORANI DEĞİŞİYOR

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17,4‘e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74,6‘ya yükseldi.