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    TCMB repo ihalelerine devam ediyor

    TCMB, bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.
    • AA
    • 16.11.2020 - 12:42
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:20
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    TCMB repo ihalelerine devam ediyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası'nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

    14 Aralık vadeli ve 10 milyar liralık ihaleye, 35 milyar 375 milyon liralık teklif geldi.

    İHALENİN FAİZLERİ

    İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,98, 14,99 ve 15,01 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,06, 16,07 ve 16,10 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB

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