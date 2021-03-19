TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 105 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği iki ihale ile piyasalara yaklaşık 105 milyar lira sundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira ve ayrıca 29 Mart vadeli repo ihalesi ile 34 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. Böylece ihalelerin toplamı 105 milyar lira olarak yansıdı.

İHALELERE GELEN TEKLİF

Merkez Bankası'nın Türk lirası sıkılaştırma adımlarından biri olan ihalelere toplam 221 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ

26 Mart vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde, 29 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,87 seviyesinde gerçekleşti.