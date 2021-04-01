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- TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 89 milyar lira verdi
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 89 milyar lira verdi
Merkez Bankası, bugün düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 8 Nisan vadeli repo ihalesi ile de 68 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira aktardı.
- AA
- 01.04.2021 - 12:52
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Nisan ve 8 Nisan vadeli repo ihalelerine toplam 166 milyar 620 milyon liralık teklif geldi.
BİLEŞİK VE BASIT FAİZ ORANLARI
7 Nisan vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,89 seviyesinde, 8 Nisan vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.