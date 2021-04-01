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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 89 milyar lira verdi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 89 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 8 Nisan vadeli repo ihalesi ile de 68 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira aktardı.