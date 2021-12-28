TCMB repo ihalesiyle piyasaya 100 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün düzenlediği repo ihalesiyle piyasaya Türk Lirası sunmaya devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2022 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 99 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İHALENİN BASİT FAİZİ YÜZDE 14 OLDU

İhaleye 224 milyar 400 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.