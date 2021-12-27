TCMB repo ihalesiyle piyasaya 102 milyar lira verdi

Merkez Bankası, geleneksel repo ihalelerine bugün bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ocak 2022 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 101 milyar 999 milyon 999 bin 972 lira verdi. İHALEDE BASİT FAİZ YÜZDE 14 OLDU İhaleye 236 milyar 490 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

REPO İŞLEMLERİ NEDİR

Repo faizi; bankalar tarafından belli bir faiz oranı ile belli bir dönem sonunda geri satın alma taahhüdüyle menkul kıymetlerin satılması işlemidir.

Belli bir fiyatla satılan menkul değerin, ayarlanan süre sonunda tekrar belli bir fiyatla alınacağına yönelik gerçekleştirilen işleme repo denir.

Kısa vadede sermaye artırımına yönelik uygulanan repo, kısa süreli bir borçlanma biçimidir.

Repo, yatırım aracı olarak bilinmektedir. Menkul kıymetler ve çeşitli yatırımların satın alınmasını finanse etmek üzere kullanılan reponun vadelerine oran, dönem veya tenör denir.

Standart repo işlemlerinde kurumlar müşteriyi bir gecelik borçlandırmaya sokarak bonoyu teminat gösterir. Tahvilin mülkiyetini finanse eden kurum, tahvilin piyasa değerinden daha az borçlanır.

Kurumun müşterisinden gelen kredinin teminat altına alınması, müşteriyi tahvil değerindeki düşüşten korur.

Tahvil satışı olarak yapılandırılan işlem, bir sonraki gün kurumun faiz giderini karşılamak suretiyle yüksek bir bedelle geri satın alınır.