TCMB repo ihalesiyle piyasaya 46 milyar lira verdi

Merkez Bankası'nın, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 45 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhaleye 103 milyar 600 milyon liralık teklif geldi. Ayrıca ihalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.