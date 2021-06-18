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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdiğini duyurdu.
    • AA
    • 18.06.2021 - 16:39
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    İHALEYE GELEN TEKLİF

    İhaleye 116 milyar 370 milyon liralık teklif geldi.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi #1

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