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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdiğini duyurdu.
- AA
- 18.06.2021 - 16:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
İHALEYE GELEN TEKLİF
İhaleye 116 milyar 370 milyon liralık teklif geldi.