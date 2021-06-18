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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdiğini duyurdu.