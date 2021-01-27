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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira

    Merkez Bankası'nın, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 27.01.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 12:32
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

    100.3 MİLYAR LİRALIK TEKLİF

    İhaleye 100 milyar 370 milyon liralık teklif geldi.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira #1

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