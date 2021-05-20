Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
    • AA
    • 20.05.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihaleleri kapsamında bugün, 27 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verildi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    İhaleye 155 milyar 840 milyon liralık teklif geldi.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir