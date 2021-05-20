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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
- AA
- 20.05.2021 - 12:56
- Güncelleme : 20.05.2021 - 13:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihaleleri kapsamında bugün, 27 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verildi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 155 milyar 840 milyon liralık teklif geldi.