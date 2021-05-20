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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.