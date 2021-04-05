TCMB repo ihalesiyle piyasaya 64 milyar lira verdi

Merkez Bankası'nın, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 63 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

12 Nisan vadeli ihaleye 152 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.