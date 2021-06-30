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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 67 milyar lira verdi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 66 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira aktardı.
    • AA
    • 30.06.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 17:42
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 67 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha ekledi.

    BASİT FAİZ ORANI YÜZDE 19 OLDU

    İhaleye 149 milyar 430 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    Repo ihalesi

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