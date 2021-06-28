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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 70 milyar lira verdi

    Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira aktardı.
    • AA
    • 28.06.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 12:27
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 70 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam etti.

    BASİT FAİZ ORANI YÜZDE 19

    İhaleye 150 milyar 900 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 70 milyar lira verdi #1

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