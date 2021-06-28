Haberler

Ekonomi Haberleri

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 70 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 70 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira aktardı.