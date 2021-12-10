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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 91 milyar lira verdi

    Merkez Bankası geleneksel yöntemle düzenlediği repo ihalelerine bugün bir yenisini daha ekledi.
    • AA
    • 10.12.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 12:30
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 91 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 90 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.

    257.3 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

    Merkez Bankası'nın düzenlediği ihaleye 257 milyar 350 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

    Repo ihalesi

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