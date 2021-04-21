TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 72 milyar lira verdi

Merkez Bankası'nın, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 71 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhaleye 143 milyar 310 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.