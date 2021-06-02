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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 76 milyar lira verdi

    TCMB'nin, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 02.06.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 16:49
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 76 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 75 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira verdi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhaleye 174 milyar 320 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 76 milyar lira verdi #1

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