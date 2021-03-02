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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 64 milyar lira verdi

    TCMB, Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 02.03.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 17:15
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 64 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 63 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira aktardı.

    Söz konusu ihaleye 133 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 64 milyar lira verdi #1

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