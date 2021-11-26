TCMB resmi rezerv varlıkları, ekimde yüzde 2,2 arttı

Merkez Bankası Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 123,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklandı.

Ekim ayında alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 76,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3 artarak 39,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler şeklendeki döviz çıkışları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 25,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

19,9 MİLYAR DOLARI ANAPARA, 5,7 MİLYAR DOLARI FAİZ

Bu tutarın yaklaşık 19,9 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 26,6 milyar doları bir ay vadeli.

ŞARTA BAĞLI DÖVİZ ÇIKIŞLARI, YÜZDE 6,9 ARTARAK 53,2 MİLYAR DOLAR OLDU

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden yani döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 53,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.