TCMB rezervleri 114,1 milyar dolar oldu Merkez Bankası toplam rezervlerinin 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara gerilediği açıklandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azaldı.

Brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azaldı

Buna göre, 5 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalışla 68 milyar 412 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 28 Nisan'da 68 milyar 471 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri ise 693 milyon dolar düştü

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 114 milyar 132 milyon dolar

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 752 milyon dolar azalışla 114 milyar 884 milyon dolardan 114 milyar 132 milyon dolara indi.