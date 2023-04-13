TCMB rezervleri 121,1 milyar dolar Merkez Bankası tarafından 7 Nisan haftasına ait Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

AA

Yurt içi piyasalar rezervleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):