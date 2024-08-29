TCMB rezervleri 150,4 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervlerindeki değişim yakından takip ediliyor. Banka'nın altın ve dövizden oluşan rezervlerinde bu hafta toplamda 2 milyar 502 milyon dolar gerileme yaşandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB, toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar düşüşle 150 milyar 413 milyon dolara indi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ DÜŞTÜ

Buna göre, 23 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 16 Ağustos'ta 94 milyar 146 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZEVLERİ ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 929 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolardan, 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER: 150 MİLYAR 413 MİLYON DOLAR

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)