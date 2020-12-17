TCMB rezervleri 88 milyar 177 milyon dolar oldu

TCMB rezervleri 88 milyar 177 milyon dolar oldu

Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Döviz ve altın rezervleri aynı anda yükselince bu toplam rezervleri arttırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 527 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolara ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

Buna göre, 11 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 18 milyon dolar artışla 47 milyar 412 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Aralık'ta 46 milyar 394 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 509 milyon dolar artışla 40 milyar 256 milyon dolardan 40 milyar 765 milyon dolara ulaştı.

TOPLAM REZERVLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Böylece TCMB’nin toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 527 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolardan 88 milyar 177 milyon dolara yükseldi.