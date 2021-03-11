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    TCMB rezervleri 91 milyar 663 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.
    • AA
    • 11.03.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:08
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    TCMB rezervleri 91 milyar 663 milyon dolar oldu

    Her hafta perşembe günü olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    BRÜT REZERVLERİ AZALDI

    Buna göre, 5 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 248 milyon dolar azalışla 53 milyar 247 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Şubat'ta 54 milyar 495 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 303 milyon dolar azalarak 40 milyar 719 milyon dolardan 38 milyar 416 milyon dolara geriledi.

    TCMB rezervleri 91 milyar 663 milyon dolar oldu #1

    TOPLAM REZERVLER 3.5 MİLYAR DOLAR EKSİLDİ

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 95 milyar 214 milyon dolardan 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.

    Rezervler

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