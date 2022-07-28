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    TCMB rezervleri 98,3 milyar dolar

    Merkez Bankası'nın rezervler hareketleri, piyasalarda merakla takip ediliyor. TCMB tarafından 22 Temmuz itibarıyla "Haftalık Para ve Banka İstatistikleri" yayınlandı.
    • 28.07.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:31
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    TCMB rezervleri 98,3 milyar dolar

    Bugün enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rezevlerinin zaman zaman iniş ve çıkışlar gösterse de arttığını ve artmaya da devam edeceğini belirtti.

    Merkez Bankası toplam rezervleri, 22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre döviz ve altın rezervlerinin her ikisinde yaşanan düşüşten dolayı 1 milyar 42 milyon dolar azalarak 99 milyar 365 milyon dolardan 98 milyar 323 milyon dolara indi.

    Brüt döviz rezervi 245 milyon dolar azaldı

    Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 245 milyon dolar azalarak 59 milyar 711 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz'da 59 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

    TCMB

    Altın rezervleri 798 milyon dolar üştü

    AA'nın haberine göre, söz konusu dönemde altın rezervleri de 798 milyon dolar azalışla 39 milyar 409 milyon dolardan 38 milyar 611milyon dolara indi.


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