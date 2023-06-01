TCMB rezervleri 98,5 milyar dolar Merkez Bankası rezervleri, bugün yayınlanan istatistiklere göre 98 milyar 458 milyon dolar oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 26 Mayıs haftasına ait Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Rezervler bir önceki haftaya göre 3 milyar 132 milyon dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 18 Mayıs'ta 58 milyar 825 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Brüt döviz rezervleri

Yayınlanan istatistiklere göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 306 milyon dolar azalışla 56 milyar 519 milyon dolara indi.

Altın rezervleri

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervler

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 132 milyon dolar azalışla 101 milyar 590 milyon dolardan 98 milyar 458 milyon dolara indi.