TCMB rezervleri açıklandı

Merkez Bankası'nın rezervleri 7 Ocak haftasında, 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

Yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 109,4 milyar dolar olarak açıklandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1 MİLYAR 575 MİLYON DOLAR AZALDI

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 575 milyon dolar azalışla 70 milyar 989 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 72 milyar 564 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 33 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 33 milyon dolar gerileyerek 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara düştü.

TOPLAM REZEVLER 1 MİLYAR 607 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 111 milyar 52 milyon dolardan 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.