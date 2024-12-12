TCMB rezervleri yükseldi

Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Aralık ayının ilk haftasında rezervlerde artış görüldü.
BRÜT REZERVLER
Merkez Bankası verilerine göre 6 Aralık haftasında brüt rezervler 159,4 milyar dolarla önceki rekor seviyelere geldi.
Bir önceki hafta brüt rezervler 157,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
NET REZERVLER
Aynı haftada net rezervler de 64,2 milyar dolardan 65,1 milyar dolara yükseldi.
SWAP HARİÇ NET REZERVLER
Swap hariç net rezervlerde 6 Aralık haftasında artış görüldü.
Bir önceki hafta 45,7 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, 6 Aralık haftasında ise 48,3 milyar dolara yükseldi.
AYRINTILAR GELİYOR
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış