TCMB rezervleri yükseldi

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Aralık ayının ilk haftasında rezervlerde artış görüldü.

BRÜT REZERVLER

Merkez Bankası verilerine göre 6 Aralık haftasında brüt rezervler 159,4 milyar dolarla önceki rekor seviyelere geldi.

Bir önceki hafta brüt rezervler 157,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

NET REZERVLER

Aynı haftada net rezervler de 64,2 milyar dolardan 65,1 milyar dolara yükseldi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervlerde 6 Aralık haftasında artış görüldü.

Bir önceki hafta 45,7 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, 6 Aralık haftasında ise 48,3 milyar dolara yükseldi.

AYRINTILAR GELİYOR