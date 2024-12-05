TCMB rezervlerinde artış

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Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçen haftayı yükselişle tamamladı.

Altın ve dövizden oluşan brüt rezervlerdike artış dikkati çekti.

BRÜT REZERVLER ARTTI

TCMB verilerine göre 29 Kasım haftasında brüt rezervler 157,7 milyar dolara yükseldi.

Bir önceki hafta brüt rezervler 156,6 milyar dolar seviyesindeydi.

NET REZEVLER TOPARLANDI

TCMB'nin net rezerv göstergelerinde de toparlanma görüldü.

Verilere göre 29 Kasım haftasında net rezervler 64,2 milyar dolar oldu. Önceki hafta net rezervler 60,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SWAP HARİÇ NET REZEVLER YÜKSELDİ

Swap hariç net rezervler de 41,7 milyar dolardan 45,7 milyar dolara yükseldi.