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Ekonomi



Şubat 2025 sektörel enflasyon beklentileri açıklandı

Şubat 2025 sektörel enflasyon beklentileri açıklandı 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25,3, reel sektör için yüzde 41,9, hanehalkı için yüzde 59,2 seviyesine geldi.