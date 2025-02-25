Şubat 2025 sektörel enflasyon beklentileri açıklandı

Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketinin yanı sıra sektörel enflasyon beklentilerini de paylaşmaya devam ediyor.
2025 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.
ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYEN HANEHALKI
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.
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