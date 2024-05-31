TCMB: Ticari gayrimenkul fiyatları 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 12 arttı Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğindeki Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilk çeyreğe ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) açıklandı.

2024 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,0 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 81,7, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında arttı.

Dükkan Fiyat Endeksi, yüzde 11,7 oranında arttı

Merkez Bankası, ticari gayrimenkul fiyatları ile ilgili yayınladığı endeksi şu bilgileri verdi:

Türkiye genelinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 9,6 oranında artmıştır. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 75,1, reel olarak ise yüzde 5,0 oranında artmıştır.

Üç büyük ildeki fiyatlar

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 11,2, 13,1 ve 11,4 oranlarında artış göstermiştir.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,1, 92,6 ve 81,3 oranlarında artış göstermiştir.