TCMB, toplantıda piyasa gelişmelerini değerlendirdi

Dün TCMB, BDDK ve TBB'nin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, önümüzdeki dönem piyasa fonlamasına ilişkin bilgi verdi.

Altının ve döviz kurlarının hızlı yükselişinin ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti.

TBB, dün gerçekleşen toplantı ile ilgili açıklama yaptı.

MERKEZ BANKASI, PİYASA FONLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

TBB tarafından yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın önümüzdeki dönem piyasa fonlamasına ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Açıklamada, "Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde, 6 Ağustos 2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Sayın Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri toplantı için bir araya gelmiştir." denildi.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERİLDİ

Katılımcıların iş birliği mesajı verdiğini ifade eden TBB, "Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar iş birliği mesajı vermiştir.

PİYASADAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir. Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından TCMB Başkanı Sayın Uysal, önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu.

NORMALLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN DÜŞÜNÜLEN POLİTİKALAR DEĞERLENDİRİLDİ

BDDK Başkanı Sayın Akben, salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı." açıklamasında bulunuldu.