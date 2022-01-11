TCMB: Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü desteklenecek

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde, mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

MEVDUAT İÇİNDE TL PAYINI ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

TCMB, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlandığını hatırlattı.

"MEVDUAT VE KATILMA FONU SAHİPLERİNE DESTEK SAĞLANACAK"

Merkez Bankası açıklamasında, "Buna ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir." dedi.