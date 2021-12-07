TCMB ve Katar Merkez Bankası başkanları görüştü

Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu, para ve bankacılık alanlarında iş birliğini ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Katar Merkez Bankası Başkanı bir araya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ FİNANS VE BANKACILIK ALANLARINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK AMAÇLANDI

Katar devlet haber ajansında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.