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    TCMB ve Katar Merkez Bankası başkanları görüştü

    Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu, para ve bankacılık alanlarında iş birliğini ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.
    • REUTERS
    • 07.12.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 18:05
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    TCMB ve Katar Merkez Bankası başkanları görüştü

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Katar Merkez Bankası Başkanı bir araya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ FİNANS VE BANKACILIK ALANLARINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK AMAÇLANDI

    Katar devlet haber ajansında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

    TCMB ve Katar Merkez Bankası başkanları görüştü #1

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