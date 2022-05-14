TCMB: Yabancı merkez bankası varlıkları haczedilemez

Cumhurbaşkanı kararı ile Yabancı merkez bankası varlıklarının haczedilemeyeceği hükmü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın esas mukavelesine eklendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı ülkelerin para, alacak, mal, hak ve varlıklarını haczedilemeyeceğine hükmetti. Anonim Şirketi Esas Mukavelesi'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlandı.

Hüküm TCMB'nin esas mukavelesine eklendi

AA'nın haberine göre, böylece yabancı merkez bankası varlıklarının haczedilemeyeceği hükmü TCMB'nin esas mukavelesine eklenmiş oldu.

Değişiklik kapsamında mukaveleye, "Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz." maddesi eklendi.

Hüküm daha önce yasalaşmıştı

TCMB Esas Mukavelesi'ndeki bu değişiklik, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kapsamında 19 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.