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- TCMB: Yabancı merkez bankası varlıkları haczedilemez
TCMB: Yabancı merkez bankası varlıkları haczedilemez
- 14.05.2022 - 10:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı ülkelerin para, alacak, mal, hak ve varlıklarını haczedilemeyeceğine hükmetti. Anonim Şirketi Esas Mukavelesi'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlandı.
Hüküm TCMB'nin esas mukavelesine eklendi
AA'nın haberine göre, böylece yabancı merkez bankası varlıklarının haczedilemeyeceği hükmü TCMB'nin esas mukavelesine eklenmiş oldu.
Değişiklik kapsamında mukaveleye, "Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz." maddesi eklendi.
Hüküm daha önce yasalaşmıştı
TCMB Esas Mukavelesi'ndeki bu değişiklik, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kapsamında 19 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.