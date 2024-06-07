TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirdi Merkez Bankası'dan yeni faiz adımı geldi. Buna göre TCMB, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftanın son işlem gününde yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranının 25 baz puan indirildiğini açıkladı.

Faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi

TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; Banka, Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirdi.

İndirim, tesis edilen ve tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka uygulanıyor

İlgili sistemde faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılıyor.

ECB'nin faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini dün beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25 seviyesine indirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)