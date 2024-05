TCMB: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talebi zayıflatması bekleniyor

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizine karar verdiği 25 Nisan 2024 Tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti yayınlandı.

TCMB, PPK Toplantı Özeti'nde şu mesajlar diğerlerinin önüne çıktı:

Küresel ekonomi görünümü

Para Politikası Kurulu toplantı özetinde küresel ekonomi görünümü şu sözlerle dile getirildi:

Parasal ve finansal koşullar

Toplantı özetinde parasal ve finansal koşullar şöyle dile getirildi:

"Konut kredisi faizleri arttı"

"Toplam kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmektedir"

"Taşıt kredilerindeki ortalama büyüme oranları negatif bölgede kaldı"

Özette KKM ayrıntısı

Türk Lirası mevduat payının artırılması amaçlanıyor

Zorunlu karşılık tutarı yenilendi

Enflasyon gelişmeleri

Toplantı özetinde talep ve üretimle ilgili beklentiler gündeme getirilirken enflasyon gelişmeleri de şöyle aktarıldı:

15. Mart ayında hizmetler en yüksek fiyat artışı kaydeden grup olmuş, bu grupta aylık enflasyon yavaşlasa da ücret ve geriye doğru endeksleme eğiliminin yansımaları sürmüş, ulaştırma hizmetleri hariç genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Temel mal aylık enflasyonu döviz kuru gelişmeleri ve dirençli seyreden iç talep koşullarının maliyet geçişlerini kolaylaştırmasının da etkisiyle bu dönemde güç kazanmıştır. Gıda grubunda kırmızı et öne çıkarken, bu kalemde süregelen fiyat artışları ikame beyaz et ürünlerine de yansımış ve girdi teşkil ettikleri işlenmiş et ürünleri fiyatlarını da yukarıya çekmiştir. Mart ayında işlenmiş gıda aylık enflasyonundaki yavaşlama ise dikkat çekmiştir.