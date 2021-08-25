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    TCMB'den 59 milyar liralık repo ihalesi

    Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 59 milyar lira verdi.
    • AA
    • 25.08.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 17:10
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    TCMB'den 59 milyar liralık repo ihalesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımları kapsamında bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 58 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

    Merkez Bankası'nın düzenlediği ihaleye 160 milyar 590 milyon liralık teklif geldi.

    İHALEYE GELEN BASİT VE BİRLEŞİK FAİZ

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB den 59 milyar liralık repo ihalesi #1

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