TCMB'den 59 milyar liralık repo ihalesi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 59 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımları kapsamında bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 58 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

Merkez Bankası'nın düzenlediği ihaleye 160 milyar 590 milyon liralık teklif geldi.

İHALEYE GELEN BASİT VE BİRLEŞİK FAİZ

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.