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    TCMB'den bankalara tahvil düzenlemeleriyle ilgili mektup

    Merkez Bankası, bankalara tahvil düzenlemelerinde cezai şart olan 3 kat dolar mevduat tutulmasının seçenek olmadığını, bankaların tahvil tesisini yerine getirmesinin gerekli tutulduğunu hatırlattı.
    • 10.09.2022 - 15:08
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    TCMB'den bankalara tahvil düzenlemeleriyle ilgili mektup

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara bir yazı gönderdi.

    Bankacıların anlatımlarına göre, TCMB; zorunlu karşılık ve kredi karşılığı tahvil düzenlemesinde cezai şart olarak yer alan 3 katı kadar dolar cinsi mevduat tutulmasının bankalar için bir seçenek olamayacağını, bankaların menkul kıymet tesisini yerine getirmelerinin gerekli olduğunu bildirdi.

    Seçenek değil, zorunluluk vurgusu

    Reuters'te yer alan haberi göre, TCMB bankalara bugün gönderdiği bir yazıda, "Özet olarak düzenlemede yer alan yaptırıma ilişkin hükümler bankalar için bir seçenek değildir. Düzenleme kapsamında bankaların menkul kıymet tesisini yerine getirmeleri gerekmektedir." dedi.

    dolar

    Menkul kıymetlerin süresinde tesis edilmemesinin karşılığı hatırlatıldı

    Menkul kıymetlerin süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis edilmesi halinde, eksik tutarın üç katı kadar dolar cinsinden mevduatın yaptırım olarak tesis edilmesinin hükme bağlandığını belirten TCMB bunun bir seçenek olarak kabul edilmeyeceğini bankalara iletti.

    TCMB yazısında "Aynı maddenin 5. fıkrasında yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmeyen bankalar hakkında gerekli idari tedbirlerin alınacağı belirtilmektedir. Yukarıda ifade edilen yaptırıma bir bankanın birden fazla defa konu olması, yükümlülükleri sürekli olarak yerine getirmeme olarak değerlendirilebilecektir." ifadesi yer aldı.


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